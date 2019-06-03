«Транснефть»: кондиционная нефть пойдёт в Белоруссию 8-9 июня

Минск, , 13:11 — REGNUM Словакия и Венгрия получают кондиционную российскую нефть в штатном режиме, а на польском направлении работы по откачке нефти с повышенным содержанием хлорорганики продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии на участке от польского приёмо-сдаточного пункта «Адамова Застава». В итоге по нефтепроводу «Дружба», отметил представитель оператора, кондиционная нефть будет поступать «предположительно 8−9 июня».

Напомним, инцидент с «загрязнением» трубопровода «Дружба» нефтью с превышением хлорорганики произошёл в конце апреля. Руководство Белоруссии потребовало компенсировать ущерб для своих НПЗ. Правоохранительные органы РФ завели уголовное дело по факту сброса некондиционной нефти в магистральный нефтепровод, обвиняемые взяты под стражу и дают показания.