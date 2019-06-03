Москва, 3 июня, 2019, 13:15 — ИА Регнум. За последние три дня цены на нефть снизились на 11.2%, после того, как США ввели тарифы на импорт товаров из Мексики, ссылаясь на пересечение границ нелегальных эмигрантов. Именно данный шаг со стороны Трампа послужил катализатором снижения мировых цен на нефть, поскольку разворачивание торговой войны на другом фронте еще больше вызвало опасений по поводу замедления экономического развития стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Подобная агрессивная политика США против Китая и Мексики будет оказывать давление на нефтяные цены, что создает угрозу усилиям стран ОПЕК+. Помимо Китая и Мексики США обратили свой взор на Индию убрав с нее статус развивающиеся страны, тем самым ограничивая ее беспошлинно экспортировать товары в Америку. Данная волна также может затронуть и Японию. В принципе позиция США заключается в следующем: те страны, кто будут вести недобросовестную торговлю с Америкой, будут облагаться тарифами на экспортируемую продукцию», — пояснил эксперт.

Также сохраняется интрига с Австралией. Как всем известно, Австралия ежегодно экспортирует в США сталь и алюминий на сумму около $500 млн. Австралия долгое время была верным союзником Америки и в последние месяцы завоевала расположение Вашингтона за то, что она выступила против растущего влияния Китая в Тихоокеанском регионе.

«Вышеописанные факторы оказывают сильнейшее давление на глобальные нефтяные цены. И странам ОПЕК необходимо будет предпринять меры, чтобы не допустить катастрофического снижение цен. На предстоящем заседании стран ОПЕК в Вене, скорее всего будет достигнуто соглашение о продолжение пакта по сокращению добычи нефти до конца текущего года. При этом если получится достигнуть договоренностей с Россией по сотрудничеству в данном вопросе, то рост цен на нефть может быть таким же стабильным до конца текущего года и превысить отметку в $75 за баррель», — полагает Гасанов.

В текущих условиях, пока сохраняется напряженность на геополитическом уровне, то цены на нефть до конца июня, а точнее до заседания стран ОПЕК, будут находиться под серьезным давлением. Ключевым уровнем поддержки цен на нефть сейчас выступает цена в $60 за баррель. При этом важно не допустить снижение ниже данного ценового уровня.

«Возможно страны ОПЕК проведут досрочное заседание, если ситуация будут также молниеносно развиваться в негативном ключе. Скорее всего, что страны ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия примут решение о сокращении добычи, что позволит вернуть нефтяные котировки обратно к зоне $70 за баррель.

При этом если Россия поддержит пакт, то стоит ожидать рост цен на нефть выше $75 за баррель. В этой связи до заседания ОПЕК нефть может опуститься до $57 за баррель марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI цена имеет вероятность снижения до $48.25 за баррель», — считает эксперт.

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