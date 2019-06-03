Донецк, 3 июня, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли из миномётов районы Донецкой фильтровальной станции и Васильевской насосной станции, сообщили 3 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

«С 05:25 вооружённые формирования Украины ведут массированный минометный огонь в направлении Ясиноватой. В 09:20 в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны Донецкой фильтровальной станции по автотрассе Н-20 в Ясиноватую», — сказано в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал, автобус покинул опасный район.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 214 единиц боеприпасов, повредив два жилых дома в населённом пункте Докучаевск.

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