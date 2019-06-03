ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 13 раз — СЦКК

Донецк, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 13 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 3 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Всего боевики ВСУ выпустили 214 единиц боеприпасов. В частности, на горловском направлении они использовали 12 мин калибра 82 мм, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксированы три взрыва мин калибра 120 мм, применение вооружения БМП, гранатомётов АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Изотова, посёлок шахты 6/7), Минеральное, Докучаевск, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждения получили два жилых дома в населённом пункте Докучаевск. В посёлке шахты имени Изотова повреждена касса удалённой продажи билетов. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали двое мирных жителей посёлков Ленинское и Коминтерново.

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