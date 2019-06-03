Монако, 3 июня, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В операционной системе macOs компании Apple нашли ошибку, которую не замечали на протяжении 20 лет. Об этом 2 июня сообщил портал WIRED.

MacOs

Проблему обнаружил эксперт Джошуа Хилл. Он рассказал о ней во время выступления на конференции Objective, которая прошла 2 июня 2019 года в Монако. Эксперт выяснил, что в MacOs до сих пор работают старые конфигурации, позволяющие старым компьютерам взаимодействовать с модемами различных производителей. Хилл использовал эти функции ещё в 1999 году, когда ему было 12 лет.

Из-за этого злоумышленники на протяжении 20 лет имели возможность получать полный контроль над любым компьютером Mac. Apple исправила эту ошибку лишь в апреле 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple планирует закрыть iTunes. Компания вскоре представит новую концепцию развития программного и аппаратного обеспечения, реализация которой приведет к отказу от этого музыкального сервиса.