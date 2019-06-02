Microsoft рекомендует обновить Windows для устранения уязвимости

Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Специалисты американской компании Microsoft просят пользователей операционной системы Windows установить исправление для устранения критической уязвимости, связанной со службами удалённых рабочих столов. Об этом сообщается в блоге компании.

Уязвимость в службе, позволяющей получить доступ к удалённому рабочему столу (ранее она называлась «служба терминалов»), была выявлена в начале мая. 14 мая специалисты Microsoft выпустили обновление, которое устраняет уязвимость, позволяющую злоумышленниками с помощью этой службы получить доступ к системе.

По данным специалистов Microsoft, к концу мая исправление для устранения уязвимости не было установлено на почти миллионе компьютеров. При этом реальное количество машин, находящихся под угрозой, ещё больше. Например, всего один уязвимый компьютер может позволить злоумышленникам поразить крупную корпоративную сеть.

В Microsoft отмечают, что пока не наблюдается признаков атаки с использованием этой уязвимости, однако подобный вирус может распространиться очень быстро, так, как это случилось во время глобальной атаки с использованием вируса WannaCry в 2017 году. В связи с этим в Microsoft настоятельно рекомендуют обновить все системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая Microsoft выпустила обновление безопасности, устраняющее обнаруженную уязвимость, в том числе и для уже неподдерживаемых систем Windows XP и Windows Server 2003.