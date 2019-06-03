Тибетский автономный район, Китай, 3 июня, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Духовный лидер тибетских буддистов далай-лама XIV направил письмо 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг, в котором высоко оценил ее деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте далай-ламы.

(сс) Christopher Michel Далай-Лама XIV

«Очень отрадно видеть, как ты вдохновила других молодых людей высказаться вместе с тобой. Ты побуждаешь людей к научному консенсусу и необходимости действовать в соответствии с ним», — говорится в письме.

Его святейшество называет себя «страстным защитником окружающей среды» и отмечает, что люди — единственный вид, который способен уничтожить планету. Но если люди могут разрушать, то они должны быть способны и на обратное. Свое письмо далай-лама завершает добрыми пожеланиями для Тунберг.

Грета Тунберг в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявила, что еще не получила письмо, но высоко ценит такой знак внимания.

Экоактивистка после окончания 9-го класса не намерена продолжать обучение в ближайший год. В сентябре она примет участие в Саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата в Нью-Йорке (США), а в декабре — в работе Всемирной конференции по изменению климата в Сантьяго (Чили).

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