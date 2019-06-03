Москва, 3 июня, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России. Таковы результаты опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишут «Известия».

Зарплата

Эксперты опросили 1600 человек, охватив все типы поселений и все группы работающих, включая самозанятых, людей с приработками и тех, кто трудится без оформления. За год, по субъективным ощущениям, у 62,5% граждан доход не изменился. Еще 19,2% опрошенных отметили увеличение зарплат.

При этом трудовая нагрузка выросла у 41,4% респондентов, снизилась — у 6,6%, осталась прежней — у 52%.

Полученные данные не совпадают с цифрами Росстата, согласно которым заработок за год в среднем по стране увеличился на 9,4% — с 42,3 тыс. рублей в марте 2018 года до 46,3 тыс. рублей в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), у 34% жителей России за последний год ухудшилось материальное положение семьи. Улучшилось — у 12% опрошенных, 53% изменений не отметили.

Читайте также: Материальное положение стало хуже у трети жителей РФ