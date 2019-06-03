Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Киану Ривз может сняться в будущем фильме «Вечные» студии Marvel. Об этом 2 июня сообщил портал Screen Rant.

(сс) Mark Dunne Киану Ривз

По имеющейся информации, переговоры актёра с кинокомпанией сейчас находятся на ранней стадии и пока неизвестно, роль какого именно персонажа он может исполнить. Издание отмечает, что фанатам Ривза стоит дождаться официального объявления, прежде чем начать считать, что он присоединился к проекту.

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Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе. Актер мог исполнить роль Йон-Рогга в фильме «Капитан Марвел», однако этому помешал график съемок боевика «Джон Уик 3».