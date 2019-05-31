«Белоснежку» с живыми актёрами планирует снять режиссёр «Человека-паука»

Лос-Анджелес, США, , 15:03 — REGNUM Американский кинорежиссёр Марк Уэбб, известный созданием картин «500 дней лета» и «Новый Человек-паук», ведёт переговоры с Disney о создании фильма «Белоснежка». Об этом сообщает Variety, ссылаясь на внутренние источники.

Сделка ещё не завершена, но пока Уэбб остаётся лучшим кандидатом для создания этого фильма. Первые подробности фильма пока не раскрываются. Известно лишь, что «Белоснежка» станет картиной-адаптацией одноимённого мультфильма, вышедшего в 1937 году.

Мультфильм же, в свою очередь, является вольной адаптацией сказки Братьев Гримм. «Белоснежка и семь гномов» обладала производственным бюджетом в $1,48 млн, что стало абсолютным рекордом в год её выхода на экраны. Мультфильм получил более десяти престижных наград и стал одной из самых известных и популярных работ студии Уолта Диснея за всю историю её существования.

Напомним, Марк Уэбб — это американский режиссёр и клипмейкер. За свою карьеру он снял пять художественных фильмов: «500 дней лета», «новый Человек-паук», «новый Человек-паук 2: Высокое напряжение», «Одарённая», «Единственный живой парень в Нью-Йорке» и несколько десятков видеоклипов для популярных исполнителей: 3 Doors Down, Green Day, Jimmy Eat World и др.

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