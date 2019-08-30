Владивосток, 3 июня, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Организаторы «китовой тюрьмы» в Приморье вместо обещанной реадаптации морских животных начали водить к ним экскурсии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) skeeze Косатки

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Об этом на своей странице в Instagram рассказала известная в Приморье защитница животных Нина Зырянова.

«Сегодня, 2 июня, я, Нина Зырянова, запечатлела, как к воротам китовой тюрьмы подъехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. Я спросила, для чего они приехали, мне ответили, что на экскурсию», — написала она в паблике.

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Природозащитница считает, что те, кто организовал «китовую тюрьму», игнорируют поручение президента России Владимира Путина, игнорируют специалистов по морским млекопитающим, в том числе и команду Кусто и более пятидесяти знаменитостей, которые просят выпустить животных на свободу.

«Те, кто насильно удерживают детей косаток и белух в «китовой тюрьме», дискредитируют Россию перед всем миром», — уверена Нина Зырянова.

С ноября 2018 года в бухте Средней под Находкой в неволе содержатся 11 косаток и 90 белух. Происшествие с морскими животными вызвало широкий резонанс. Следствие возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова морских животных.

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Как сообщало ИА REGNUM, зоозащитники, которые требовали выпустить на волю косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьмы» в Средней бухте в Приморском крае, не смогли отстоять свою позицию в судебной инстанции. Южно-Сахалинский городской суд принял решение лишь частично удовлетворить иск, поданный организациями «Экологическая вахта Сахалина», «Друзья Океана» и «Бумеранг», признав вылов косаток и белух незаконным, но посчитал невозможным вернуть животных в привычную среду обитания.

В феврале Владимир Путин поручил в ближайшее время решить дальнейшую судьбу косаток и белух. Срок для исполнения был установлен до 1 марта. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что косаток и белух планируется выпустить в море уже в начале лета.