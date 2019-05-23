Кремль заявил о невыполнении поручений Путина по проблеме «китовой тюрьмы»

Москва, , 13:25 — REGNUM В Администрации президента РФ «с удивлением» восприняли слова собственника компании, отказавшегося выпускать косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье скоро выпустят на свободу

«Мы с удивлением сегодня услышали эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил наличие проблемы с выполнением поручений президента РФ Владимира Путина, касающихся этой темы.

«Пока можно констатировать, что эти поручения как минимум в части не выполняются, — указал Песков. — Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Напомним, в ходе судебных слушаний гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов, являющейся собственником млекопитающих, заявил, что не намерен выпускать животных на волю, поскольку они — его собственность.

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«Китовая тюрьма» в Приморье стала поводом для возбуждения новых дел

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2018 года в бухте Средней под Находкой были заключены 11 косаток и 90 белух. Происшествие с морскими животными вызвало широкий резонанс. Следствие возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова морских животных.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил уже в ближайшее время решить дальнейшую судьбу косаток и белух, содержащихся в так называемой «китовой тюрьме». Срок для исполнения был установлен до 1 марта. Позднее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что косаток и белух планируется выпустить в море уже в начале лета. Сейчас эксперты определяют место и точную дату.