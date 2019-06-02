Харьков, Украина, 2 июня, 2019, 21:42 — ИА Регнум. После сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции по Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

По данным правоохранительных органов, группа активистов, причастная к сносу бюста Жукова, также распылила слезоточивый газ в толпу. В результате инцидента пострадали трое сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок возле памятника.

«Следователями … открыты уголовные дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время стражи порядка устанавливают причастных к совершению преступлений лиц.

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Как передавало ИА REGNUM, бюст советского полководца Георгия Жукова снесли в Харькове 2 июня.

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