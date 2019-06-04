Токио, 4 июня, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Церемония пробного запуска поставок товаров из Японии в страны Европы через Транссибирскую железнодорожную магистраль состоялась в японском порту Иокогама. О том, почему транспортное сотрудничество между Россией и Японией может стать весьма перспективным, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

По маршруту Япония-Владивосток-Транссиб-Брест-Европа груз может пройти за 19 суток, а по классическому морскому пути — примерно за 45 дней. Так что для торговли, следующей принципу «время — деньги», выгода очевидна. Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, присутствовавший на церемонии, охарактеризовал маршрут как наиболее экономически эффективный и подчеркнул, что его использование позволит нарастить объемы перевозок из Японии в Европу.

И ранее, и теперь японская сторона выдвигала претензии к недостаточной скорости движения товарных поездов по Транссибу и беспокоилась о безопасности грузов, но все эти вопросы можно решить в ходе эксплуатации маршрута. Если уж говорить о реальном экономическом взаимодействии РФ с Японией, то Транссиб открывает для него действительно масштабную перспективу.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Японские товары пойдут в Европу через Сибирь».