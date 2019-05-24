Японские товары пойдут в Европу через Сибирь

Анатолий Кошкин, , 12:28 — REGNUM

Еще с советских времен одной из взаимовыгодных форм кооперации нашей страны с Японией, да и не только с Японией, но и другими странами Восточной Азии, рассматривался транзит экспортных товаров в Европу по Транссибу. Опыт такой был, но, к сожалению, широкого распространения не получил. А ведь экономия времени доставки японских грузов в Старый Свет очевидна. Доставка по маршруту порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — Транссиб — Брест — пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал — порядка 45 дней.

И вот ТАСС сообщает, что в одном из крупнейших в Японии и мире порту Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Данный маршрут является наиболее экономически эффективным и сокращает доставку грузов до 20−25 дней», — отметил принявший участие в церемонии заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. Он также подчеркнул, что маршрут «укрепит экономические отношения между Россией и Японией и позволит сторонам нарастить объемы перевозок грузов транзитом через Россию из Японии в Европу».

О преимуществах транспортировки товаров из Японии через территорию нашей страны говорил и первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин, подчеркнув, что Транссиб — это одна из самых оснащенных железных дорог в мире.

«Сегодня Транссиб — это не только самый безопасный, экологичный, энергоэффективный железнодорожный маршрут, но и самый быстрый».

Что же, заместителю генерального директора виднее, хотя при обсуждении этого проекта с японцами я нередко слышал их сетования именно на недостаточную скорость движения товарных поездов по Транссибу. Высказывались и опасения по поводу безопасности грузов на столь длительном маршруте. И тем не менее для практичных японцев чуть ли не месячная экономия времени, которое, как известно — «деньги», всегда была привлекательна. В своих выступлениях перед японской аудиторией неизменно призывал и к активному участию японских крупных компаний в модернизации Транссиба. Конечно, на протяжении десяти тысяч километров в обозримом будущем создать скоростную железнодорожную линию наподобие известного во всем мире японского «Синкансэна» маловероятно, но заметно увеличить скорость движения поездов вполне возможно.

Вот на что следует обращать в первую очередь внимание руководителям двух соседних стран, призывающим из раза в раз к расширению торгово-экономического сотрудничества. А клубнику и помидоры, которые японцы предлагают выращивать в теплицах на Дальнем Востоке, в частности на Курилах, думаю, наши фермеры, особенно если будут соответствующие субсидии, и сами могут производить, причем более вкусные, чем в Стране восходящего солнца…