Ливерпуль, Великобритания, 2 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп пообщался после победы его подопечных в Лиге чемпионов со своим коллегой из команды «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Его слова 2 июня приводит 101 Great Goals.

Liverpoolfc.com Юрген Клопп

«Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне», — рассказал главный наставник «Ливерпуля».

Также он подчеркнул, что и он, и Гвардиола, пойдут в следующем сезоне ради победы на всё и нужно будет посмотреть, что в итоге из этого получится.

Кроме этого, немецкий специалист пошутил, что главный физиотерапевт ливерпульского клуба начинал минувший сезон в «МС», однако затем захотел выиграть в Лиге чемпионов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ливерпуль» стал обладателем кубка Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории, обыграв в финальном матче лондонскую команду «Тоттенхэм Спур».

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