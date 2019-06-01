Ростов-на-Дону, 1 июня, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг появившиеся на этой неделе слухи о возможном возвращении Курбана Бердыева.

Дмитрий Садовников Курбан Бердыев

«Валерий Карпин — главный тренер «Ростова». Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. У него ДНК — «Ростов». Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с «Ростовом» добиться успехов. Он здесь счастлив и за деньгами не пойдёт. Карпин сказал, что «Ростов» — его команда», — приводит слова президента «Ростова» пресс-служба жёлто-синих.

По словам Арутюнянца, в настоящее время в команде царит доброжелательная атмосфера.

ИА REGNUM напоминает, что на днях в различных мессенджерах появилась информация о возможном возвращении главного тренера казанского «Рубина» в «Ростов». Telegram-канал «Мутко против» заявил о состоявшейся встрече сторон.

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На этом фоне известный российский рэпер, ростовчанин Василий Вакуленко (Баста)посоветовал наставнику жёлто-синих вернуться в московский «Спартак» «и навести там порядок, как он умеет».