Тренер «Рубина» Курбан Бердыев может вернуться в «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Курбана Бердыева может вновь возглавить тренерский штаб футбольного клуба «Ростов». Стороны уже провели предварительные переговоры. Официального подтверждения появившейся сегодня, 29 мая, информации пока не поступало.

«Дело в том, что руководство ростовчан очень недовольно, что с [Валерием] Карпиным клуб остался без еврокубков. У Бердыева тоже есть свои причины для переезда, например, в «Рубине» все плохо с деньгами. Кроме того, в «Ростове» Бердыеву всё знакомо, а его лучший друг Виталий Кафанов несколько месяцев назад уже перешёл из «Рубина» как раз в «Ростов», — сообщает Telegram-канал «Мутко против».

ИА REGNUM напоминает, что Кафанов покинул тренерский штаб казанского «Рубина» 5 марта 2019 года и перешёл в «Ростов» на должность старшего тренера. Специалист уже работал с жёлто-синими.

Бердыев был главным тренером «Ростова» с декабря 2014 года по июнь 2017 года. Его работа сопровождалась постоянно появляющимися слухами об уходе. В июне 2017 года туркменский специалист подтвердил, что возвращается в казанский «Рубин».

В 2016 году под его руководством ФК «Ростов» совершил сенсацию — стал серебряным призёром чемпионата России и впервые в истории получил право принять участие в Лиге чемпионов.