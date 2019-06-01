Кабул, 1 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Девять полицейских погибли, ещё трое получили ранения при столкновении с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана. Об этом 1 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганские боевики

Инцидент произошёл в провинции Баглан в Баг-э-Шамаль. По полученной информации, вооружённые боевики ворвались в ночь с 31 мая на 1 июня на базу Афганской местной полиции.

По предварительным данным, террористов было десять человек. В результате боя с полицией было ранено и убито несколько боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в столице Афганистана, городе Кабуле. В результате теракта погибли как минимум семь человек.