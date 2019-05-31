Тегеран, 31 мая, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Хакеры атаковали сайт иранского агентства социального обеспечения, 31 мая передает агентство Associated Press.

Цитата из к/ф: «Цитата Мистер Робот». реж Сэм Эсмейл. 2015. США В интересах «‎национальной безопасности»‎

Сайт неправительственного фонда, выплачивающего пособия и пенсии миллионам граждан Ирана, был недоступен в течение нескольких часов. В настоящий момент работа портала восстановлена.

Пока не известно, какая группировка злоумышленников стоит за кибератакой и с какой целью она была осуществлена.

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