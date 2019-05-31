Москва, 31 мая, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Разумеется, создать идеальную рабочую обстановку — и в частности в жару — под силу далеко не всем российским компаниям: все это связано с издержками производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Кондиционер

«Если поставить кондиционер — это задача нехитрая, то отпускать работников на час раньше из-за жары вряд ли кто-то будет. Так как практически любая сфера является крайне конкурентной и рисковать своей долей на рынке из-за подобных мелочей никто не собирается», — считает эксперт.

К тому же сокращение рабочего дня нужно оформить по всем правилам: обосновать документами, провести изменения в расчете зарплаты, правильно оформить — как время простоя по вине работодателя, заполнить табеля правильным образом, что серьезно увеличит нагрузку на малый и средний бизнес.

«Немаловажно и то, что законодательно работа в жаркую погоду никак не регулируется. При этом, разумеется, создание комфортных условий труда при сопоставимой зарплате с аналогичными фирмами способствует привлечению наиболее достойных работников», — полагает Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роструд напомнил, что продолжительность рабочего дня в жаркую погоду может быть сокращена на период от одного до четырех часов.

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