Южно-Сахалинск, 31 мая, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Зоозащитники, которые требовали выпустить на волю косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьмы» в Средней бухте в Приморском крае, не смогли отстоять свою позицию в судебной инстанции. Сегодня, 31 мая, Южно-Сахалинский городской суд принял решение лишь частично удовлетворить иск, поданный организациями «Экологическая вахта Сахалина», «Друзья Океана» и «Бумеранг».

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Владелец косаток и белух, заточённых в «китовой тюрьме», не отпустит их

Так, суд признал незаконным вылов косаток и белух, но посчитал невозможным изъять животных из незаконного владения у отловщиков и вернуть их в природу, сообщает «Интерфакс». Кроме того, как сообщила адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, при этом суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.

«Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда», — заявила адвокат.

Отмечается, что решение суда в законную силу пока не вступило, но общественные организации уже заявили о намерении его обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2018 года в бухте Средней под Находкой были заключены 11 косаток и 90 белух. Происшествие с морскими животными вызвало широкий резонанс. Следствие возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова морских животных.

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«Китовая тюрьма» в Приморье стала поводом для возбуждения новых дел

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил уже в ближайшее время решить дальнейшую судьбу косаток и белух, содержащихся в так называемой «китовой тюрьме». Срок для исполнения был установлен до 1 марта. Позднее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что косаток и белух планируется выпустить в море уже в начале лета. Однако недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что поручения главы государства по этому вопросу «как минимум в части не выполняются».