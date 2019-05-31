Москва, 31 мая, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В ходе торгов 30 мая нефтяные котировки обновили двухмесячные минимумы, вплотную приблизившись к отметке в $64 за баррель Brent. Этому способствовала как не выражающая оптимизма внутриотраслевая статистика от министерства энергетики США, так и геополитическое обострение в отношениях между США и Мексикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на нефть

«Официальный Вашингтон 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все ввозимые товары из Мексики. Он пообещал, что если нелегальный поток мексиканских мигрантов в США не будет сокращаться, размер пошлин будет увеличиваться», — напомнил эксперт.

Ничего хорошего для мировой экономики, которая и без того быстро теряет импульс роста, это явно не несет, да и к тому же дает дополнительный повод для рассуждений о возможном снижении спроса на энергоносители.

«Так что на сегодняшний день, 31 мая, на нефтяном рынке преобладает «медвежье» настроение. Участники торгов ожидают еженедельных данных по количеству буровых установок от агентства Baker Hughes.

Если и здесь произойдет неприятный сюрприз, то нефтяные котировки могут нырнуть под отметку в $64 за баррель Brent, в моменте достигая и более низких значений в $62−63», — полагает Будаев.

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