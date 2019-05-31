Москва, 31 мая, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Продолжительность рабочего дня в жаркую погоду может быть сокращена на период от одного до четырех часов. Обязанность работодателя — обеспечить своим сотрудникам условия, соответствующие требованиям охраны труда, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Солнце

В жару на каждом рабочем месте должен быть обеспечен соответствующий температурный режим, в том числе за счет кондиционирования. Работникам необходимо позволить перерывы, предусмотреть для них места отдыха и доступ к чистой питьевой воде и аптечке.

В Роструде напомнили, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом и может быть сокращена: при достижении в рабочем помещении температуры 28,5 градуса — на один час, 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса — на четыре часа.

Для сотрудников, работа которых связана с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками и переноской тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при повышении температуры до 26,5 — 27,5 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 — 2018 годах увеличилось в 1,5 раза количество обращений в Роструд. Так, в 2018 году в ведомстве приняли более 500 тыс. жалоб от трудящихся, еще более 430 тыс. человек получили консультации специалистов.

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