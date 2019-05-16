Названо число жалоб жителей РФ, поступивших в Роструд в 2018 г

Казань, , 14:30 — REGNUM Число обращений жителей России в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) за последние три года увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Иванков на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах страны.

«Число обращений увеличилось (за 2016−2018 гг.)», — сказал Иванков.

По его словам, в 2018 году в регионах страны было зарегистрировано более 500 тыс. жалоб от жителей, еще более 430 тыс. человек получили консультации от специалистов.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Михаила Иванкова новым руководителем Роструда. Прежний глава ведомства Всеволод Вуколов был освобождён от должности и назначен замминистра труда и социальной защиты России.

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