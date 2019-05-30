Париж, 21 мая, 2020, 15:09 — ИА Регнум. По данным ассоциации Vélo et Territoires, жители Франции стали на 44% чаще использовать велосипеды в течение первой недели выхода из изоляции в городах, а также в пригородах и в сельской местности, сообщает Le Figaro.

«После выхода из изоляции велосипедное движение во Франции взлетело», — отмечает сообщество.

Согласно Vélo et Territoires, тенденция была особенно сильной в выходные дни, зафиксировав рост на 151%. В пригородах на 138% чаще стали использовать велосипед, в сельской местности — на 197%, а в городе — на 27%.

Муниципалитеты во Франции создали или укрепили существующую инфраструктуру, предназначенную для езды на велосипеде. Появились новые временные велосипедные дорожками, чтобы избежать массового скопления людей в общественном транспорте после выхода из изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких следов SARS-CoV-2 не было обнаружено в образцах морской воды и моллюсков, взятых вблизи французского побережья.

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