Москва, 30 мая, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В ходе азиатских торгов нефть марки Brent вернулась к отметке $68,00 за баррель, начав день с роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Фактором для восстановления позиций послужили данные о снижении запасов нефти в США на 5,2 млн баррелей, которые были опубликованы Американским институтом нефти ночью 29 мая», — отметил эксперт.

В свою очередь опасения участников рынка, после заявлений президента США Дональда Трампа и желания усадить Иран за стол переговоров, могут послужить «звоночком» в пользу смягчение санкций против Ирана и подготовки главы Белого дома к предстоящим выборам в 2020 году. Инвесторы понимают, что основная цель Трампа — это снижение стоимости котировок черного золота и понижение стоимости бензина в Штатах.

«Внимание инвесторов сегодня, 30 мая, будет приковано к публикации отчета о запасах сырой нефти в США в 18:00 по мск. Опрошенные эксперты ожидают сокращения запасов на 0,857 млн баррелей, что может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, и к концу дня, Brent может вновь оказаться в диапазоне вчерашних минимумов $66,30−66,80 за баррель», — полагает Будаев.

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