Тегеран, 29 мая, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Аятолла Али Хаменеи в очередной раз заявил, что Иран не будет вести переговоров с США, 29 мая передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

«Мы уже заявляли, что не будем вести переговоры с Америкой», — заявил Хаменеи.

По словам Хаменеи, переговоры с Соединёнными Штатами «не приносят никакой пользы», а, напротив, «наносят ущерб».

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