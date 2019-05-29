Москва, 29 мая, 2019, 20:56 — ИА Регнум. По мнению главы ВЦИОМ Валерия Федорова, в России пока очень низка культура работы с социологическими дынными, причем и со стороны журналистов, и со стороны «чиновничье-бюрократической среды» — те, и другие не считают результаты опросов общественного мнения «тем, что решает и закрывает проблему, тем, к чему все апеллируют и на базе чего делают выводы».

A.Savin Валерий Фёдоров

В качестве аргумента он привел ситуацию с соцопросам в Екатеринбурге по поводу строительства храма Святой Екатерины в сквере возле драматического театра.

«Я прекрасно помню, что когда пошла информация о том, что ВЦИОМ проводит опрос, ожидания были такие: ага, сейчас приедут, все сфальсифицируют, наврут, напишут, что все горожане за строительство храма в сквере… «, — рассказал Валерий Федоров.

«Наша задача, на мой взгляд ‑ и не только социологов, но и журналистов, нести эту культуры в широкие бюрократические и протестные массы, потому что и те, и другие выражают свое видение общественного блага. Одни думают, что храм должен стоять здесь, другим — что там, а третьим — что его вообще не должно быть. И все апеллируют к народу. А что народ то сам думает? Дайте самому сказать, не говорите от его имени. Как узнать мнение народа? Это либо выборы, либо референдум, либо опрос», — подчеркнул эксперт.

Читайте ранее: ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга — за храм Святой Екатерины