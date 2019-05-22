ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга — за храм Святой Екатерины

Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Большинство опрошенных жителей поддерживают планы построить в городе храм Святой Екатерины. Данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным организации, против строительства храма выступают лишь 18% граждан. При этом в общей сложности 79% — за строительство этого храма. Из них 7% поддержат возведение в сквере у Театра драмы, ещё 14% тоже за постройку в сквере, но при условии, если проект будет скорректирован с учётом мнения горожан. Ещё 58% опрошенных выступают за строительство храма в другом месте.

При этом 10% респондентов считают сквер удачным местом для строительства. Ещё 74% придерживаются противоположного мнения.

В то же время ВЦИОМ отмечает запрос граждан на информацию о проекте храма Святой Екатерины. 49% опрошенных хватает информации, а у 27% есть дефицит в ней. Ещё 24% затрудняются назвать темы, по которым им не хватает сведений.