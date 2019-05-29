Санкт-Петербург, 29 мая, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Программа реновации ветхого жилья на 22-х территориях в девяти района Санкт-Петербурга будет продлена еще на 10 лет. Об этом сообщили 29 мая в комитете имущественных отношений (КИО) Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Реновация территорий будет происходить в рамках четырех договоров о развитии застроенных территорий, заключенных ООО «СПб Реновация» с КИО, сроки которых продлены до 2029 года.

Компания «СПб Реновация» работает с городом с 2009 года. За 10 лет действия договоров площадь построенных компанией домов составила 580 тыс. кв. м, еще 600 тыс. кв. м находится на стадии строительства. Расселение ветхого жилья не предусматривает участия бюджета и проводится полностью за счет инвестора.

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Напомним, в программу реновации в Петербурге в 2008 году изначально было включено 23 квартала. Жилые дома, расположенные на этих территориях, подлежат сносу или реконструкции, так как они признаны аварийными, либо износились на 70%, не соответствуют градостроительным регламентам или относятся к типовым постройкам 1958−1970 годов.

Запущенная в 2008 году программа реновации жилых кварталов на юго-западе города была провалена и по объемам, и по срокам. Суд в Петербурге в декабре 2017 года продлил срок программы реновации «хрущевок».

Добавим, что в апреле 2019 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили в Государственную думу федеральную инициативу о реновации жилья.