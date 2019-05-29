Москва, 29 мая, 2019, 15:37 — ИА Регнум. На мировых финансовых рынках укореняется стратегия Risk off. Спред трёхмесячных и десятилетних казначейских облигаций США в ходе азиатских торгов достигал 12 базисных пунктов, или самого отрицательного значения с 2007 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Таким образом, инвесторы демонстрируют свое отношение к риску на фоне усиления торгового конфликта между США и Китаем и отсутствия перспектив его урегулирования», — отметил эксперт.

В свою очередь, американская валюта продолжает рост благодаря намерениям ФРС США по монетарной политике, озвученным в последних протоколах FOMC. Это усиливает давление на отечественную валюту. Но и на этом негатив для рубля не заканчивается.

«Нефть марки Brent сегодня, 29 мая, обвалилась почти на 2%. Причина та же — торговый конфликт. Пара доллар/рубль в рамках техники преодолела отметку 65 руб., таким образом, открыв дорогу к цели 65,50. В случае пробоя уровня будет подтвержден краткосрочной восходящий тренд с целью 65,85», — полагает Капустянский.

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