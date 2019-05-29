Москва, 29 мая, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, утром котировки нефти марки Brent снизились во время азиатских торгов до отметки $68,10. Этому поспособствовало ожидание выхода данных от Американского института нефти, которые будут опубликованы в ночь с 29 на 30 мая в 00:30 по мск, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

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«API публикует еженедельные отчеты, которые в свою очередь могут подвигнуть рынок к существенным изменениям. Прошлое фактическое значение оказалось хуже прогнозируемого на 2,46 млн баррелей», — напомнил эксперт.

Также одним из факторов, который может поспособствовать снижению стоимости нефти, является чрезмерно сильный американский доллар. Индекс доллара, который показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется на своих максимумах вблизи отметки 98,00 уже на протяжении месяца.

«Учитывая геополитические риски, страхи перед возможной рецессией мировой экономики и отсутствие единства стран ОПЕК+, котировки нефти марки Brent уже сегодня могут опуститься до отметок $66−66,50 за баррель», — предполагает Будаев.

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