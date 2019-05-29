На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и Китаем

Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти завершились 28 мая в небольшом плюсе. Цена в течение дня торговалась в ограниченном диапазоне $69,50 — $70,60. Покупатели рады покупать фьючерс на нефть, но обеспокоены американо-китайским торговым конфликтом, который может сказаться на ВВП Китая и спросе на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.

Китай может также начать сбрасывать американские облигации. По тогам марта Китай держит облигации США на сумму 1,12 трлн долларов.

Сегодня, 29 мая, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,62%, до $69,62. Цена опять опустилось под отметку $70 за баррель. Техническая картина неплохая для покупателей.

Если сегодня не будет негативной риторики Трампа в адрес Китая, то ожидается рост котировок до $70,60. В противном случае нефть подешевеет до $68,50.

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