Москва, 29 мая, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Александр Дейнека. Живопись. Вечер на даче. 1952

Поправками предлагается продлить возможность оформления прав на садовые дома и жилые дома в упрощенном порядке.

Одновременно уточняются условия государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на такие строения.

«Дачная амнистия» завершилась 1 марта 2019 года. До этого времени граждане могли поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать права на жилые строения и жилые дома на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции или об их окончании.

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Отметим, это уже третий законопроект, внесенный в Госдуму на эту тему. Ранее свою версию продления «дачной амнистии» предложили депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, а также глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») — он предлагал восставить амнистию и продлить ее до 1 марта 2022 года.