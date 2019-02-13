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Законопроект о новом сроке «дачной амнистии» внесен в Госдуму

Политика

Срок амнистии истекает 1 марта 2019 года

Законопроект о новом сроке «дачной амнистии» внесен в Госдуму
Дача

Москва, 13 февраля 2019, 11:04 — REGNUM  Законопроект, восстанавливающий срок «дачной амнистии, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. Срок устанавливается до 1 марта 2020 года, таким образом, продлевается на год.

В августе 2018 года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые, помимо прочего, сокращали срок «дачной амнистии» на год, до марта 2019 года.

«Получается, в течение года были приняты противоречивые законодательные решения, последнее из которых стало неожиданностью для граждан. В итоге, если не исправить эту ошибку, уже через две недели упрощенный порядок оформления домов на садовых и дачных участках перестанет действовать», — возмущен Миронов.

Таким образом, если закон не будет принят, с марта 2019 года людям придется регистрировать свои права на недвижимость в общем порядке, с массой бюрократических процедур и уплатой госпошлин.

Сейчас для оформления прав на жилые объекты в рамках «дачной амнистии» необходимы лишь технический план постройки и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Есть риск, что постройка может быть признана самостроем.

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«Дачная амнистия»
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