Брюссель, 29 мая, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Автоматизма в назначении руководителя Европейской комиссии не будет, заявил глава Евросовета Дональд Туск, комментируя предстоящие выборы нового руководителя Еврокомиссии.

European People's Party Дональд Туск

По его словам, новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение большинства в ЕС и Европарламенте.

«Автоматизма в назначении руководителя Еврокомиссии не будет», — заявил Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие месяцы в Европейском союзе должны быть назначены председатели Еврокомиссии, совета и парламента, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности.

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