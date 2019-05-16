Меркель поддержит кандидатуру Вебера на пост главы ЕК

Берлин, , 12:07 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать кандидатуру Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии, несмотря на разные позиции по «Северному потоку — 2». Об этом Меркель заявила 16 мая в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Меркель впервые высказала существенные различия с позицией Вебера в оценке строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«Моя перспектива — это немецкая и совместимая с Европой перспектива», — заявила канцлер Германии.

В то время как Вебер выступает за прекращение строительства газопровода, Меркель указывает на поправку к газовой директиве ЕС и заявляет, что найден «удивительным образом взаимоприемлемый путь».

Однако Меркель считает, что, будучи «хорошим членом» Европейской народной партии, она будет поддерживать кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии.

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