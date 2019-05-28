Севастополь, 28 мая, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников уходит в июне в отпуск и не собирается в ближайшее время увольняться. Об этом он 28 мая сообщил журналистам, комментируя слухи о своей предстоящей отставке.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Никуда я не увольняюсь, в отпуск, действительно, пойду. Про заместителей я не слышал, будут на работе», — отметил губернатор.

По информации севастопольских СМИ, Дмитрий Овсянников выйдет в отпуск с 13 июня. Одновременно с ним на летний отдых отправляются вице-губернатор Владимир Татарчук, глава горхоза Михаил Тарасов и директор аппарата губернатора Андрей Демидов. По данным источников журналистов, на время отсутствия губернатора его обязанности будет исполнять и. о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко.

Ранее сообщения о скорой отставке Овсянникова появлялась в различных региональных Telegram-каналах, которые ссылались на недовольство в правительстве РФ срывом сроков по строительству трёх крупных медицинских центров, которые финансируются в рамках ФЦП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 2017 года не могут начать строить новый онкоцентр. По данным уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской, в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер.

«Согласно ответу департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра объекта, детское отделение не предусмотрено», — отметила омбудсмен.

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