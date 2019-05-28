Москва, 28 мая, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 28 мая, цена нефть марки Brent находится в коррекционной динамики и торгуется возле ключевых ценовых уровней 70−71 доллар за баррель. При преодолении этих уровней можно уже будет считать восходящую тенденцию, преобладающей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

(сс)Falkenpost Нефть

В ближайшее время можно ждать движение цены к $73 за баррель. Этому будет способствовать влияние факта отказа Китая закупать иранскую нефть в формате веденных санкций против этой страны.

«Но сильного роста цены ожидать не стоит, так как страны участники ОПЕК+ готовы сбалансировать спрос и предложение на рынке нефти.

В свою очередь на снижение цены на нефть будет влиять положительная статистика запасов нефти в США», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть замедляет темпы роста