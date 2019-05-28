Москва, 28 мая, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Среда, 29 мая, будет тихим днём для валютных рынков. Основной поток важной макростатистики, включающей ВВП США, их внешнеторговый баланс, доходы и расходы американцев, складские запасы и данные минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (вновь повышающие свою важность в связи с очередным витком дестабилизации цен на «чёрное золото») выйдет лишь 30 мая — с отсрочкой на сутки по причине сдвига всех публикаций из-за вчерашнего нерабочего дня в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На самом деле в контексте укрепляющегося доллара российский рубль в 2019 году выглядит «бодрячком» по сравнению с другими мировыми валютами — в том числе, и с валютами экономически развитых стран. С 1 января 2019 года по нынешний день отечественная валюта подорожала на 8%.

Близкую к рублю динамику за этот период продемонстрировали лишь украинская гривна, выросшая на 5% и, простите, замбийская квача, прибавившая около 9%. Шведская крона, к примеру, подешевела за этот период к доллару на 6,5%, а румынский лей — на 4,2%», — привел цифры эксперт.

Не стоит забывать, что рубль с ноября 2014 года девальвировался вдвое, и до сих пор чёткого экономического обоснования этому явлению при нефти возле $70 за баррель, согласимся, нет.

Пока же рубль остаётся приверженцем «канальной» торговли. Сегодня, 28 мая, по состоянию на 14:00 мск рубль вальяжно колеблется приблизительно посередине своего торгового канала 64−65 руб. за доллар. В паре с евро отечественная валюта обосновалась возле 72,30 — на 17 копеек хуже вчерашнего значения в это же время.

«Все находятся в ожидании параметров завтрашнего очередного размещения ОФЗ Минфина (параметры которого пока не оглашены, но в целом регулятор вправе рассчитывать на спрос от 80 до 100 млрд рублей при доходности к цене отсечения ниже 8%), которые, как известно, в последнее время выполняют чрезвычайно важную роль в формировании позитивного инвестиционного кейса России», — подчеркнул Рожанковский.

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