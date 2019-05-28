Москва, 28 мая, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Около половины жителей России (44%) проведут летние отпуска дома. При этом 53% из них заявили, что никуда не поедут отдыхать из-за нехватки денег. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Горюшкин-Сорокопудов. На даче

Также 14% опрошенных сказали, что им помешают выехать за пределы своего города или села семейные дела, работа (14%), или другие причины.

При этом, если бы была финансовая возможность, 39% опрошенных хотели бы отправиться летом за границу. 31% граждан РФ отправились бы в Крым, 26% выбрали бы Черноморское побережье Кавказа.

Опрос проведены 22−23 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.

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