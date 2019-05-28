Финансовое благополучие граждан РФ «тает на глазах»

Москва, , 11:35 — REGNUM Жители России стали больше экономить. Всему виной падение реальных доходов населения, которые с 2014 года сократились на 11%, и высокая инфляция: в 2018 году она составила 4,6%, а в апреле 2019-го — 5,2% в годовом выражении. Вот и получается, что к текущему моменту сберегать на черный день получается далеко не у всех, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В 2018 году население смогло в среднем сохранить лишь 3,7% своих доходов — рекордно низкую сумму с 1998 года. Согласно отчету Росстата за IV квартал 2018 года, 48,2% соотечественников хватает денег лишь на еду и одежду, тогда как на товары длительного пользования, вроде техники или мебели, средств уже нет.

«Всё больше граждан вынуждены брать кредиты: доля денежного дохода среди располагаемых средств (зарплаты и прочие выплаты) снизилась в конце прошлого года с 89,3% до 86,5%, и это несмотря на традиционные предновогодние премии, помогавшие несколько улучшить статистику в прошлом, а уровень долговой нагрузки увеличился до 9,9% от ежемесячного дохода, что очень близко к историческому максимуму в 10,4%, достигнутому в 2014 году», — отметил эксперт.

По его мнению, в данный момент причин для улучшения ситуации нет: экономика продолжает расти крайне низкими темпами, и в 2019 году ее рост может не превысить 1,3%. И это несмотря на ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики в июне 2018 года, которое должно способствовать приросту ВВП на фоне реализации национальных проектов.

«Дело в том, что потребительская активность населения является самым важным драйвером развития экономики: именно благодаря высокому спросу предприятия имеют возможность инвестировать в производство, нанимать новых людей и увеличивать зарплату. В первом квартале 2019 года реальные зарплаты уже упали на 2,3%, а индекс деловой активности снизился до 52,6 пункта в апреле — до десятимесячного минимума», — привел цифры Николаев.

Всё это наблюдалось в самый спокойный период за крайне длительный срок: высокие цены на нефть, отсутствие новых санкций, надежды на позитивный исход переговоров США и КНР. Как мы видим, ситуация начинает ухудшаться, и надежды на кардинальные улучшение финансового благополучия граждан РФ тают на глазах.

«Таким образом, экономия граждан может затянуться на довольно длительный срок. Большие надежды возлагают на федеральные программы, однако, принимая во внимание крайне слабые показатели реализации указов в начале 2019 года (не более 15%), положительный эффект от них может наступить не ранее 2021 года», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.

Читайте также: Жители России перешли в режим жёсткой экономии