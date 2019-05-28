Москва, 28 мая, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (49%) считают, что связанные с информационными технологиями специальности являются наиболее востребованными для детей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

geralt Информационные технологии

Также наиболее перспективными специальностями для детей являются медицина (35%) и работа в силовых структурах (34,5%). Самыми невостребованными — наука, культура (6%), сельское и лесное хозяйство (5%).

Читайте также: Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2019 году

Вместе с тем 71,7% респондентов уверены, что получение высшего образования в современных реалиях необходимо, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный ранее ВЦИОМ, показал, что почти половина (47%) опрошенных жителей России работают не по специальности. В качестве причины произошедшего 30% неработающих по профессии граждан указывают невозможность устроиться или отсутствие работы.

Читайте также: Около 30% граждан РФ никогда не работали по специальности