Лондон, 28 мая, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Попытка выйти из ЕС без соглашения об условиях потребует новых всеобщих выборов в Великобритании и обернется «политическим суицидом» для правящей Консервативной партии, ведь её проигрыш будет неизбежным. Об этом говорится в авторской статье главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта, опубликованной 28 мая в The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Хант, который является одним из претендентов на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии, заявил, что «самоубийство» тори порадует лидера партии Brexit Найджела Фаража и, вероятно, приведет в кресло главы правительства лидера лейбористов Джереми Корбина.

«Попытка осуществить выход без соглашения путем всеобщих выборов не является никаким решением», — написал Хант.

Ранее ряд кандидатов в премьер-министры заявили о необходимости готовиться к выходу из ЕС в октябре, что говорит об их намерении настаивать на «жестком» Brexit. Палата общин в нынешнем составе на такой шаг не пойдет, то есть выход из ЕС без соглашения потребует досрочных парламентских выборов.

Глава британского МИД подчеркнул, что «любой кандидат в премьер-министры, чья стратегия неумолимо ведет к всеобщим выборам, предлагает перспективу катастрофы».

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