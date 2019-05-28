Белград, 28 мая, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Интеграция Сербии с Россией и странами ЕАЭС принесла бы выгоду Белграду и заставила бы страны Запада пойти на уступки, заявил глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель в ходе своего выступления в парламенте, на котором присутствовал и сербский президент Александр Вучич.

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«Вероятно, к 2024 году готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, наверное, Украины, если она вернется в объятия матери-России, в некую конфедерацию», — заявил он.

По его мнению, Сербии тоже стоит поучаствовать в процессе такой интеграции. Он добавил, что в случае интеграции Сербия получит ряд экономических преимуществ, в частности низкие цены на энергоносители и российское сырье. Также, отмечает Шешель, Сербия могла бы экспортировать свою продукцию на российский рынок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил об оказании странами Запада давления на страну из-за развития отношений с Россией. По его словам, наибольшую раздраженность у западных стран вызывает реализация проекта газопровода «Турецкий поток», строительство которого уже началось на территории Сербии.