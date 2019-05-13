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МИД Сербии рассказал о недовольстве Запада из-за развития отношений с РФ

Политика

«У Запада найдутся возражения по любому поводу»

Белград, 13 мая 2019, 09:38 — REGNUM  Запад оказывает давление на Сербия из-за развития отношений Белграда с Россией, заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.

По его словам, основная причина давления на Белград — российский трубопровод «Турецкий поток», который уже начали прокладывать на территории страны. Вместе с тем газ Сербии «больше никто не предлагает», добавил министр.

«К давлению мы устойчивы. У Запада найдутся возражения по любому поводу», — подчеркнул Дачич.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Турецкого потока» через территорию Сербии правительство страны одобрило в марте. Протяженность сербского участка газопровода составит 403 км. Согласно проекту, он соединится с болгарским участком в Заечаре и протянется до Хоргоса на сербско-венгерской границе.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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