Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Третья часть фильма Джон Уик во вторые выходные показов собрала в домашнем кинопрокате $24,7 млн, общая сумма её сборов на кинорынке США составила $107 млн. Об этом 26 мая сообщил журнал Forbes.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

При этом в мире фильм собрал уже более $180 млн. Таким образом, картина, главную роль в которой исполнил актер Киану Ривз стала самой успешной частью кинофраншизы.

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Напомним, первый «Джон Уик» при бюджете $20 млн смог собрать в мире $86 млн. Мировая касса второй части, производство которой обошлось в $45 млн, составила уже более $171 млн.