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Фильм Балагова «Дылда» вошел в конкурсную программу фестиваля «Зеркало»

Культура

Кинофорум пройдёт в период с 14 по 21 июня 2019 года

Иваново, 27 мая 2019, 14:48 — REGNUM  Картина режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» стала частью конкурсной программы кинофестиваля «Зеркало». Об этом 27 мая сообщил портал «Культуромания».

Тринадцатый по счету международный кинофорум пройдёт в период с 14 по 21 июня 2019 года. Организаторы «Зеркала» сообщили журналистам, что режиссёр посетит кинофестиваль и лично представит свою картину зрителям.

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Напомним, фильм «Дылда» получил премию 72-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, картину показывали в рамках программы «Особый взгляд». Премьера драмы Балагова в России пройдёт 20 июня 2019 года.

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