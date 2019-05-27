Науседа игнорирует гимн Литвы, Киев вновь на пороге выборов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Избранный президент Литвы выбрал гимн Великобритании;
- О реакции Москвы на решение трибунала по «керченскому инциденту»;
- Трамп не исключил диалог с Ираном;
- Украина вновь на пороге выборов;
- Медики Пензы объявили «итальянскую забастовку».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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